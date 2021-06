Borsa immobiliare, aumenta la domanda nella zona di Spoleto - Tuttoggi

Il focus del mercato immobiliare della zona di Spoleto diell' Agente immobiliare Paolo Cariani, accreditato presso la Borsa immobiliare dell’Umbria.

Focus sullo stato del mercato immobiliare della zona di Spoleto, di Paolo Cariani, Agente immobiliare a Spoleto, accreditato presso la Borsa immobiliare dell’Umbria.

“In questo momento a Spoleto e il suo comprensorio, mercato immobiliare caratterizzato da un costante aumento della domanda sia di acquisto che di affitto di immobili abitativi e da un timido risveglio della domanda del commerciale e dell’artigianale”.

Paolo Cariani sottolinea come si stia riscontrando una notevole spinta delle compravendite di abitazioni data dalla concomitanza di fattori positivi (prezzi ai minimi storici, mutui vicini allo zero e forti incentivi fiscali sulle ristrutturazioni) in particolare in riferimento agli immobili da risistemare o da ristrutturare, sia nel centro storico che in periferia, con gli acquirenti che per il 90% sono locali.

Sul mercato immobiliare di Spoleto i Prezzi rimangono in generale abbastanza stabili.

Per conoscerne il dettaglio si allega al focus il Listino della Borsa Immobiliare dell’Umbria – Area Spoleto per il I Trimestre 2021, che rispecchia fedelmente la situazione reale.