Borgo Rivo, Spi Cgil: "Il riassetto della viabilità ha peggiorato la vivibilità del quartiere" - Tuttoggi.info

La rotonda di via del Centenario e il problema del traffico veicolare

“Buona parte del traffico veicolare di tutti i quartieri della zona Nord di Terni – dichiara il sindacato – si concentra sulla rotonda di via del Centenario, le cui dimensioni sono del tutto inadatte a sostenere volumi di traffico come quelli che attualmente sopporta. La conseguenza è la formazione di lunghe code su via del Centenario, su via Jalenti, sulla rotonda di Piazzale dei Marinai, in diverse ore del giorno, soprattutto nelle giornate lavorative”.

“Inoltre, con la demolizione del ponte sul raccordo Terni-Orte in Strada di Casanova, anche i flussi veicolari indirizzati verso le aree industriali di Maratta e Sabbioni confluiscono necessariamente in via del Centenario”.



“L’inquinamento atmosferico ha raggiunto valori preoccupanti”

“L’inquinamento atmosferico ha raggiunto valori preoccupanti”, si legge, ancora, nella nota. “Nel solo mese di febbraio la centralina Arpa di Borgo Rivo ha registrato concentrazioni di polveri sottili (PM10) superiori ai limiti di legge per ben 11 giorni, mentre per altri 4 giorni tali valori sono risultati appena accettabili”. La Cgil di Terni, nei mesi passati, ha promosso, con il Forum sulla sostenibilità, un’attenta riflessione sullo stato dell’ambiente nella conca ternana, affrontando anche il problema della mobilità urbana. La risposta principale, secondo il sindacato, sta nel potenziamento della mobilità collettiva, del traporto pubblico, della mobilità ciclabile e pedonale.

Le proposte del sindacato

In questa direzione le proposte del sindacato al Comune di Terni:

• La necessità, per la zona Nord del territorio comunale, di un miglioramento dei collegamenti delle autolinee del trasporto pubblico;

• La rivalutazione dell’utilizzo del tratto urbano della Ferrovia Centrale Umbra come metropolitana di superficie;

• La realizzazione di un collegamento ciclabile con il centro della città;

• La tempestiva riapertura del ponte su Strada di Casanova;

• La revisione dell’assetto della circolazione veicolare alla rotonda di Piazzale dei Marinai;

• Il rifacimento del manto stradale in via del Centenario, in particolar modo all’altezza del centro commerciale Il Polo.

Per far sentire la voce dei cittadini residenti, lo Spi Cgil organizza un sit-in in piazza della Meridiana (Borgo Rivo), mercoledì 12 aprile alle ore 18.00.