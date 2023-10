Il borgo di Montone pronto per la 39^ Festa del Bosco - Tuttoggi.info

Da sabato 28 ottobre a mercoledì 1 novembre mostra mercato, degustazioni, escursioni, giochi e musica nel centro storico

Il borgo altotiberino di Montone è pronto per la 39^ edizione della Festa del Bosco, in scena da sabato 28 ottobre a mercoledì 1 novembre.

Si tratta di una delle manifestazioni autunnali più suggestive e partecipate dell’Umbria, in cui castagne, funghi e tartufi primeggiano tra le delizie della mostra mercato dei prodotti di bosco e sottobosco, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22.

Accanto alla mostra mercato saranno tante le iniziative che andranno ad arricchire l’evento, la cui inaugurazione ufficiale è in programma sabato alle 12 in piazza Fortebraccio, a cui seguirà un concerto della Filarmonica Fortebraccio. Al taglio del nastro saranno presenti Mirco Rinaldi, sindaco di Montone, con la Giunta comunale, Fabrizio Croce, direttore artistico della Festa del Bosco, e diverse altre autorità.

Per raggiungere il centro storico di Montone sarà a disposizione un bus navetta gratuito a 100 metri dall’uscita di Montone della E45.

Nella giornata di apertura, in programma alle 10 c’è Run truffle shuffle, corsa non competitiva di 6 chilometri lungo sentieri che attraversano la valle dei Carpini. Il pomeriggio, dalle 15, arte di strada e animazioni con Alessio Burini e musica della marching band Oversoul. Alle 16, poi, gioco con le tele in trama per le famiglie, ‘La tela dell’amicizia’, a cura dell’associazione ‘Intrecciamo i fili’.

Nei giorni seguenti si succederanno ancora l’intrattenimento degli artisti di strada, passeggiate a piedi e a cavallo, convegni, spettacoli e iniziative per bambini (ecco il programma completo) Tutti i giorni sono, inoltre, previste degustazioni gratuite di prodotti offerti dal progetto Montone Agroalimentare 2.0, finanziato dal Psr Umbria 2014/2022, che ha la finalità di supportare attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali. Non mancheranno mostre d’arte e fotografia (tra cui un’esposizione di documenti sulla presenza in città dell’artista Luca Signorelli).