Borgo dei Borghi 2023, Citerna sfiora la top ten - Tuttoggi.info

Il vincitore è stato deciso dalla votazione del pubblico (via web) sommata al giudizio della giuria, composta dallo storico dell’arte Jacopo Veneziani, il geologo Mario Tozzi e la chef Rosanna Marziale. Per un soffio Citerna non ha sfiorato la top ten ma il sindaco Enea Paladino si ritiene comunque soddisfatto: “Grazie ai tanti che hanno sostenuto Citerna come Borgo più bello d’Italia! – ha dichiarato – È stata una bellissima avventura per la quale abbiamo dato tutto noi stessi, un’opportunità che ha dato una visibilità e pubblicità mai avute. Sono davvero felice e orgoglioso per aver rappresentato la nostra Umbria e aver sponsorizzato tutto il nostro territorio”.

Questa la classifica completa del “Borgo dei Borghi” 2023: 1) Ronciglione (Vt, Lazio), 2) Sant’Antioco (Sardegna), 3) Salemi (Tp, Sicilia), 4) Castro (Le, Puglia), 5) Campo Ligure (Ge, Liguria), 6) Casoli (Ch, Abruzzo), 7) Bellano (Lc, Lombardia), 8) Monteroduni (Is, Molise), 9) Castagnole delle Lanze (At, Piemonte), 10) Campiglia Marittima (Li, Toscana), 11) Citerna (Pg, Umbria), 12) Diamante (Cs, Calabria), 13) Miglionico (Mt, Basilicata), 14) Bondone (Tn, Trentino-Alto Adoge), 15) Esanatoglia (Mc, Marche), 16) Marano Lagunare (Ud, Friuli-Venezia Giulia), 17) Possagno (Tv, Veneto), 18) Cetara (Sa, Campania), 19) Issogne (Ao, Valle d’Aosta), 20) Bagnara di Romagna (Ra, Emilia Romagna).

Per Citerna ora domenica prossima (16 aprile) sarà tempo di un’altra importante vetrina su Rai1 per il programma Linea Verde.