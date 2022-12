Borghi sicuri, raffica di controlli ad Assisi: sicurezza in vista delle feste - Tuttoggi

Undici i posti di controllo nelle principali arterie del territorio per prevenire i furti, quindici gli esercizi pubblici controllati: in totale durante questa ‘tornata’ di Borghi Sicuri sono state fermate 157 persone e monitorati 68 veicoli elevando anche una sanzione per violazione delle norme del Codice della Strada ad una persona che non è stata in grado di esibire il cedolino attestante la copertura assicurativa dell’auto.