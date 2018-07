Bomba d’acqua e grandine su Perugia

Prima una bomba d’acqua, poi due grandinate consecutive. A metà pomeriggio il maltempo si è abbattuto su Perugia, in particolare nella zona della periferia ovest, causando disagi, soprattutto sulle strade, con gli automobilisti in cerca di un riparo per evitare che la grandine danneggiasse la carrozzeria della propria autovettura.

Chicchi di grandine piuttosto grandi, ma soprattutto in notevole quantità. Tanto che alla fine, alcuni negozianti hanno dovuto ripulire il vialetto d’ingresso al proprio esercizio per evitare l’insidia ai clienti (come si vede nella foto scattata davanti ad un negozio nella zona di Pila).

Rami caduti e allagamenti di alcuni garage i disagi provocati dal vento e dalla pioggia. Tanti gli automobilisti che dovranno recarsi a denunciare all’assicurazione i danni provocati dalla grandine.

Stampa