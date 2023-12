Blocchi di cemento e mattoni lanciati dalla rupe, gravi danni alle auto | Giorni fa episodio identico - Tuttoggi.info

Il 17 novembre il primo (identico) episodio, che aveva portato alla denuncia di due ragazzi | Mattoni e cemento piovono ancora da un'altezza di 20 metri, due auto sfondate

Lo scorso 17 novembre erano stati denunciati due ragazzi per lo stesso motivo ma, a quanto pare, il lancio di oggetti contro le auto parcheggiate dalla rupe di Orvieto continua.

Se tre settimane fa era stata una trave a “piovere” sopra una Fiat 500, stavolta nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, peraltro sempre nella medesima zona – nel parcheggio accanto alla chiesa della Madonna del Velo – sono state danneggiate gravemente altre due vetture con un blocco di cemento e mattoni di tufo, lanciati da un’altezza di oltre 20 metri.

I due ragazzi di 25 e 27 anni – già denunciati per il precedente episodio – restano per ora fortemente sospettati (data la dinamica praticamente identica del recente “lancio”) ma saranno solo le indagini delle forze dell’ordine a chiarire tutto. Intanto gli orvietani cominciano a temere per la propria incolumità: questo tipo di azioni e danneggiamenti, infatti, andrebbero avanti ormai da un anno.