Birba chi legge si chiude con successo: settima edizione da record - Tuttoggi.info

Si è chiusa con successo la settima edizione di “Birba chi legge” Festa delle storie, festival ideato e organizzato da Birba in collaborazione con il Comune di Assisi e con il sostegno della Fondazione Perugia, che dal 13 al 15 settembre ha visto il centro storico della città completamente gremito non solo di cittadini, ma anche di turisti curiosi di vivere un’esperienza originale sul filo delle letture condivise in ogni loro forma, peculiarità della tre giorni.

Non solo spettacoli, letture ad alta voce, laboratori per grandi e piccini, molto apprezzato anche il filone delle narrazioni. Altra novità che ha riscosso grande successo è stata l’Officina di Pace che ha visto numerosi visitatori realizzare cartoline con le bambine e i bambini della Scuola Sant’Antonio rivolgendo messaggi contro la guerra, alcuni dei quali particolarmente toccanti. Inoltre, in questo 2024, nell’ottica della sostenibilità sociale, è stata allestita una mostra di libri tattili illustrati provenienti dal Fondo della Biblioteca Attiva di Ariccia.

Durante l’ultima giornata di Birba chi legge si è tenuta la premiazione del concorso “Una biblioteca in ogni scuola” che ha visto vincitore il progetto “La nave di Ulisse” della Scuola dell’infanzia C. Codazzi di Cormano Milanino che ha l’obiettivo di dotare la scuola di un polo-biblioteca all’interno della “Casetta Munari”, una costruzione in legno posta nel giardino della scuola e contigua al parco comunale dove saranno attrezzate aree per la lettura.