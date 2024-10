Bioplastica, il corretto smaltimento aiuta l’ambiente. Video-intervista a Roberto Damiano - Tuttoggi.info

Tuttoggi.info ha incontrato Roberto Damiano, Consigliere Delegato SIA Spa per parlare con lui di igiene ambientale. SIA Spa è infatti un’azienda che si occupa di raccolta rifiuti e di decoro urbano servendo otto comuni nell’area del Marscianese. Negli ultimi mesi l’azienda è stata protagonista, insieme a Tsa e Gesenu, di una campagna di comunicazione che ha raggiunto circa 160mila cittadini per informarli riguardo il tema della bioplastica compostabile, un materiale le cui origini risalgono a qualche secolo fa ma che ha avuto una grande diffusione negli ultimi anni.

“La bioplastica – spiega Damiano – è un prodotto naturale che ha origine dal mais, dal grano, dal cardo. Ha il vantaggio, rispetto a una plastica tradizionale di origine petrolifera, di degradarsi in un arco temporale che si aggira intorno ai 90, 100 giorni, a differenza della plastica che, secondo alcuni studi, impiega anche migliaia di anni”. Per questo la Comunità Europea ne ha vietato l’utilizzo in alcuni contesti. Di contro la bioplastica oggi è diffusissima. Le comuni shopper nelle quali mettiamo la spesa o i sacchetti per frutta e verdura sono in bioplastica, riconoscibili al tatto ma anche attraverso dei loghi che ne garantiscono la compostabilità.

Roberto Damiano, Consigliere Delegato SIA Spa

Eventi, stand, gadget, sono solo alcune delle azioni introdotte dalla campagna Usa, Ricicla, Bioplastica! utile per far capire anche l’importanza del corretto smaltimento della bioplastica compostabile. Fondamentale lo smaltimento di questi sacchetti che “devono essere utilizzati per la raccolta dei rifiuti organici – spiega il consigliere Delegato SIA Spa – e non insieme alla plastica. Infatti, per la loro natura questi sacchetti permettono di assorbire i liquidi che produce l’organico e quindi di evitare percolamenti del rifiuto. Inoltre, in questo modo si degradano nei circa 90 giorni di durata del processo di compostaggio. Viceversa, nella plastica comporterebbero un danno vero e proprio per lo stesso impianto”.

La campagna Usa, Ricicla, Bioplastica! entrerà nelle scuole con un programma informativo volto a rendere anche i più giovani informati e sensibili al tema del corretto utilizzo e riciclo dei materiali, Per un mondo più pulito.