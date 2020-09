La morte del biker fossatano: "Enrico era un punto di riferimento"

Era una persona molto conosciuta e inserita nel territorio, Enrico Bucefalo, il biker sessantenne scomparso ieri in un tragico incidente durante un’uscita con la sua bici. La comunità fossatana è sconvolta e si stringe intorno alla famiglia.

Il cordoglio del Comitato per i gemellaggi per la scomparsa del biker

Per Enrico e la famiglia arriva il cordoglio del Comitato per i Gemellaggi. “Non è stato facile, e non lo è tuttora, trovare le parole in questo momento. Enrico è stato un punto di riferimento per l’intero Comitato e lascia un’impronta indelebile nella memoria storica della nostra intera Comunità – dice il Comitato – Sin dagli albori del gemellaggio era sempre presente a qualsiasi evento ed era sempre il primo a dare la propria disponibilità per qualsiasi iniziativa. Riusciva a trovare il lato positivo in qualsiasi circostanza. Era un amico che dispensava sorrisi e consigli paterni a tutti coloro che ne avessero bisogno“.

“Una grave perdita”

“La sua passione e il suo entusiasmo travolgente lo rendevano una parte essenziale della nostra famiglia europea. Modello per le nuove generazioni, non si è risparmiato per insegnare e raccontare, sia nelle occasioni ufficiali che nella quotidianità, l’importanza dello sport, della condivisione e di quanto sia importante vivere la propria vita fino in fondo. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomento e tristezza anche a Saint Ambroix e Aβlar. La sua dipartita rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo. Giungano al figlio, alla moglie e all’intera familgia di Enrico Bucefalo le più sentite condoglianze“.