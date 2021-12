Biglietti per il derby, disagi e speranze tra paletti sicurezza e anti Covid

Da venerdì tagliandi in vendita per sfida tra Perugia e Ternana, subito esauriti quelli della Curva Nord | Le regole e dove poterli acquistare

E’ iniziata da parte dei tifosi del Perugia la caccia al biglietto per il derby con la Ternana che si disputerà al Curi domenica 19 dicembre (ore 16.45).

Da venerdì è iniziata la prevendita, con ulteriori paletti, tra Super Green pass anti Covid e norme per la sicurezza. Non è infatti possibile acquistare il tagliando online, solo tramite le ricevitorie Ticketone o in biglietteria.

Chi risiede in provincia di Terni può acquistare il biglietto solo se in possesso di Grifo Card che è nominale.

Tra disagi e la speranza di vedere finalmente al Curi tanti tifosi

Per gli ultras la speranza è di vedere un Curi finalmente tanti tifosi. E una Curva Nord calda di tifo, come invocato con uno striscione.

Ma già nei primi due giorni di prevendita si sono registrati dei problemi nell’acquisto dei biglietti. Tra ricevitorie che non sono in possesso dei tagliandi (pur risultando tra quelle abilitate) e rischi di assembramenti.

Curva Nord già esaurita

A metà pomeriggio di sabato l’AC Perugia ha comunicato che i biglietti di Curva Nord sono stati esauriti. Ricordiamo che la capienza della Nord e degli altri settori dello stadio Curi è attualmente limitata (aggiornamento ore 17).

Orari biglietteria

Giovedì 16 dicembre apertura dalle 16 alle 19, venerdì 17 dicembre e sabato 18 dicembre apertura dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Per i disabili, il biglietto si può emettere solo presso biglietteria dello stadio, no online, e fino ad esaurimento posti.

Paletti tra anti Covid e sicurezza

Il biglietto è nominativo e non cedibile, pertanto il tifoso dovrà presentarsi al varco di accesso munito di biglietto, documento di identità e Super Green pass (anche 1 sola dose). Non basterà il tampone.

In virtù del decreto legge del 21/9/2021 n.127 e del decreto legge 8/10/2021 n.139 si deve comunicare obbligatoriamente, al momento dell’acquisto del biglietto, un numero di cellulare utile al tracciamento in caso di una eventuale positività al Covid-19.

PUÒ essere sfruttato il VOUCHER ABBONATI STAGIONE 2019-2020 solo per BIGLIETTO ONLINE.

Per i bambini

BAMBINI 0-6 ANNI: biglietto gratuito ma il bambino deve occupare lo stesso posto dell’adulto che lo accompagna. Il biglietto si può emettere solo presso biglietteria stadio.

BAMBINI fino a 12 ANNI: non è obbligatorio tampone o green pass ma occorre autocertificazione del genitore, obbligatorio biglietto con tariffa ridotta. scarica qui il modulo autocertificazione.

Gli ingressi

Il giorno della partita saranno tenuti aperti gli ingressi in Tribuna Ovest, Curva Nord, Tribuna Est (Gradinata) e settore ospiti. Si invitano i tifosi a rispettare le norme sul distanziamento al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.

I tifosi ospiti

I biglietti non saranno in vendita direttamente ai tifosi ospiti. Gli ingressi dei supporters della Ternana saranno gestiti direttamente tra le due società.