“Derby? Prima il Parma” | Così il Perugia al Tardini

A Parma sfida che ricorda la Serie A

“Derby? Prima c’è il Parma”. Più che ai suoi giocatori, che vede concentrati per la sfida del Tardini amarcord della Serie A, il tecnico biancorosso Alvini lo ripete all’ambiente perugino, in fibrillazione per la settimana che porta al derby con la Ternana. Battuta in casa venerdì sera dal Benevento dell’ex grifone Fabio Caserta. E martedì impegnata a Venezia in Coppa Italia.

“Rispetto per tutti, ma ce l’andiamo a giocate” ripete Alvini. Anche al cospetto di un Parma che finora ha pagato l’adattamento alla categoria cadetta. Ma che ora con Iachini sta tentando la risalita. Sulla sua strada un Perugia che finora ha sbagliato soltanto la trasferta di Como. Alvini vede al Tardini “un match aperto”. E, come al solito, guarda soprattutto alla sua squadra.

Non saranno della partita gli infortunati Carretta e Angella, e a centrocampo mancheranno anche Santoro e Ghion. Per quest’ultimo si è deciso di non forzare, per provare a recuperarlo in vista del derby.

Alvini non crede che l’avvicinarsi della sfida contro la Ternana possa distrarre i suoi giocatori: “La squadra è concentrata sulla partita di domani. E non ci sarebbe motivo di pensare il contrario”.