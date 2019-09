Biblioteche, ecco le decisioni del Tavolo tecnico

Riunione del Tavolo tecnico sui servizi bibliotecari convocato dal magnifico rettore Moriconi dopo la protesta degli studenti, organizzata da UdU, che si era conclusa con l’occupazione della biblioteca Umanistica.

Facendo seguito a quanto deliberato dal Senato accademico nella seduta del 24 settembre in merito al punto n. 3 bis dell’ordine del giorno “Informativa in merito ai servizi bibliotecari”, i soggetti invitati al tavolo hanno elaborato un piano per fronteggiare la situazione di emergenza delle biblioteche.

Il Tavolo tecnico si impegna a verificare tutti gli elementi atti a una più rapida soluzione delle procedure di gara. A mettere a punto un progetto di riapertura delle biblioteche con un orario il più possibile prossimo all’ordinario tenute presente in modo prioritario le esigenze degli studenti e del personale TAB, accertata da parte degli organi competenti la disponibilità di un incremento delle risorse per il trattamento del personale TAB coinvolto. Infine, c’è l’impegno a far partire il progetto il prima possibile e comunque entro la settimana che va dal 7 al 11 ottobre.

