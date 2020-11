Biblioteca diventa "a domicilio", libri arrivano a casa con prestito anti Covid - Tuttoggi

Tra le prime in Umbria la Biblioteca Carducci di Città di Castello porta i libri direttamente a casa.

L’Amministrazione comunale ha infatti deciso che se gli utenti non possono andare in Biblioteca (ancora chiusa in linea con le disposizioni governative), sarà la Biblioteca ad andare da loro, attraverso un servizio di prestito con consegna a domicilio dei libri.

E’ l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli a spiegare il funzionamento del meccanismo: “Il cittadino sceglierà il libro, l’audiolibro o la rivista consultando il catalogo on-line su umbriacultura.it oppure scrivendo una mail all’indirizzo biblioteca@cittadicastello.gov.it: il bibliotecario chiamerà il cittadino con il quale concorderà giorno e modalità di consegna“.

Nel giorno stabilito il materiale richiesto verrà consegnato da personale autorizzato, munito di cartellino di riconoscimento, senza alcun contatto fisico, nel rispetto dei protocolli sanitari e delle misure di quarantena del materiale librario. Si potrà richiedere fino ad un massimo di 6 libri/audiolibri/riviste. Come consueto il materiale resterà in possesso 30 giorni con possibilità di proroga telefonica per altri 20 giorni.

Per restituire sarà sufficiente andare all’ingresso di via XI Settembre e lasciare il materiale in possesso nella scaffalatura posta all’entrata. Il personale provvederà al rientro. L’ingresso di via XI Settembre sarà aperto nei giorni: lunedì 8.30-12, martedì 15-18, mercoledì 15-18, giovedì 9- 12 e 15-18, venerdì 9-12 e 15-18, sabato 9-12.

Per qualsiasi altra informazione e chiarimento telefonare al numero 075 8523171 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.