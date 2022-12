Bevagna, in scena lo spettacolo del presepe vivente medievale

Le istituzioni

E, a proposito di visitatori, sono già tantissimi coloro che hanno voluto prenotare la visita a “Stella nova ‘n fra la gente”. “In passato abbiamo fatto registrare, nei due giorni di rappresentazione, oltre duemila presenze – afferma Marco Gasparrini, assessore alla Cultura -. Quest’anno abbiamo già 600 prenotazioni solo per la giornata del 26 dicembre. Questi numeri sono motivo di grande soddisfazione, visto che in Umbria ci sono tanti presepi viventi, ma quello di Bevagna rappresenta un unicum, essendo incentrato sul Medioevo. Grazie a don Claudio Vergini, alla parrocchia e ai ragazzi dell’oratorio per il loro impegno”. Tra i protagonisti ci saranno proprio loro, i ragazzi di Bevagna. Oltre 40 i giovani dell’oratorio che hanno lavorato duramente per la realizzazione del presepe vivente e che il 26 e 27 dicembre animeranno la città insieme a tanti altri volontari. “Grazie all’amministrazione comunale per la vicinanza e grazie alla Fondazione Perugia per il sostegno – esordisce don Claudio Vergini, priore-parroco di Bevagna -. Quest’anno torneremo alla formula originaria, con la stessa ambientazione di sempre ma con nuove scene e raffigurazioni. Devo dire grazie anche ai ragazzi dell’oratorio e a Davide Gasparrini per aver curato la regia. Dire Natale – conclude don Claudio – vuol dire presepe, ovvero il centro della nostra fede in cui possiamo contemplare il mistero dell’incarnazione del figlio di Dio”. L’introito derivante dagli ingressi verrà devoluto alla Caritas parrocchiale, per sostenere le famiglie del territorio in difficoltà. “Grazie alla parrocchia di San Michele Arcangelo – commenta Lorenzo Biagetti, assessore allo Sviluppo economico –. Il presepe vivente medievale è uno degli eventi cardine di Bevagna e, nel corso del tempo, è stato sempre un crescendo di presenze: è un volàno per la città, visto che le persone richiamate sono sempre tantissime”.

Il programma

“Stella nova ‘n fra la gente” è in programma per lunedì 26 e martedì 27 dicembre dalle 15 alle 19,30. Per scoprire l’intero programma e avere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0742/361667 o scrivere a info@prolocobevagna.it. La prenotazione per accedere al presepe non è obbligatoria.