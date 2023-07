Benzina e diesel alle stelle, la mappa del caro-carburanti

Autostrade e strade urbane ed extraurbane, ecco dove si spende di più regione per regione

Da nord a sud, gli italiani (e chi si trova a trascorrere le vacanze in auto nel Belpaese) sono costretti a fare i conti con il caro-carburanti. Con un litro di benzina in modalità servito che su alcune tratte autostradali ha superato la soglia dei 2,5 euro.

Ma i 2,3 euro per litro sono superati anche su molte strade urbane ed extraurbane, come dimostra la mappa del caro-carburante realizzata da Assoutenti sulla base dei dati raccolti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy. Che ora pubblica i prezzi medi.

Questi quelli medi escludendo le autostrade:



Abruzzo

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.756 Benzina SELF 1.897 GPL SERVITO 0.713 Metano SERVITO 1.470

Basilicata

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.774 Benzina SELF 1.925 GPL SERVITO 0.713 Metano SERVITO 1.395

Calabria

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.787 Benzina SELF 1.928 GPL SERVITO 0.757 Metano SERVITO 1.488

Campania

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.742 Benzina SELF 1.900 GPL SERVITO 0.664 Metano SERVITO 1.397

Emilia Romagna

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.755 Benzina SELF 1.901 GPL SERVITO 0.653 Metano SERVITO 1.315

Friuli Venezia Giulia

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.767 Benzina SELF 1.910 GPL SERVITO 0.692 Metano SERVITO 1.328

Lazio

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.743 Benzina SELF 1.891 GPL SERVITO 0.681 Metano SERVITO 1.482

Liguria

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.791 Benzina SELF 1.929 GPL SERVITO 0.773 Metano SERVITO 1.446

Lombardia

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.761 Benzina SELF 1.901 GPL SERVITO 0.668 Metano SERVITO 1.393

Marche

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.735 Benzina SELF 1.881 GPL SERVITO 0.724 Metano SERVITO 1.406

Molise

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.753 Benzina SELF 1.902 GPL SERVITO 0.733 Metano SERVITO 1.423

Piemonte

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.760 Benzina SELF 1.901 GPL SERVITO 0.672 Metano SERVITO 1.386

Puglia

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.757 Benzina SELF 1.932 GPL SERVITO 0.677 Metano SERVITO 1.405

Sardegna

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.783 Benzina SELF 1.929 GPL SERVITO 0.824

Sicilia

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.758 Benzina SELF 1.910 GPL SERVITO 0.791 Metano SERVITO 1.654

Toscana

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.758 Benzina SELF 1.900 GPL SERVITO 0.700 Metano SERVITO 1.537

Umbria

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.745 Benzina SELF 1.898 GPL SERVITO 0.723 Metano SERVITO 1.381

Valle d’Aosta

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.783 Benzina SELF 1.922 GPL SERVITO 0.806 Metano SERVITO 1.299

Veneto

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.739 Benzina SELF 1.887 GPL SERVITO 0.667 Metano SERVITO 1.326

Provincia di Bolzano

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.793 Benzina SELF 1.935 GPL SERVITO 0.776 Metano SERVITO 1.573

Provincia di Trento

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.769 Benzina SELF 1.911 GPL SERVITO 0.723 Metano SERVITO 1.290

Questi invece i prezzi medi sulle autostrade

Media prezzi nazionale – Rete autostradale

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.842 Benzina SELF 1.978 GPL SERVITO 0.835 Metano SERVITO 1.541

La mappa del caro-carburanti

E poi c’è appunto la mappa dei prezzi più cari, elaborata da Assoutenti, per le autostrade e sulle strade urbane ed extraurbane di ogni regione:

AUTOSTRADE:

A4 VENEZIA-TRIESTE DUINO-AURISINA TS 2,553€ – ​2,400€

A21 TORINO-PIACENZA, VILLANOVA D’ASTI AT 2,549€​ – 2,334€

A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, SILVI TE 2,529€ – ​2,399€

A1 MILANO-NAPOLI GIOVE OVEST 2,479€​ – 2,329€

A12 GENOVA-SESTRI L., GENOVA 2,409€- ​2,275€

A20 MESSINA-PALERMO, ACQUEDOLCI ME 2,409€​ – 2,249€

ISOLE MINORI:

Anacapri 2,259€​ – 2,219€

Ponza 2,239€ – ​2,185€

Ischia 2,204€​ – 2,055€

Lampedusa 2,329€​- 2,236€

REGIONI (rete urbana ed extraurbana, ad eccezione delle autostrade)

Sicilia

Trapani 2,399€​ – 2,199€

Abruzzo

Ortona (Ch) 2,316€​ – 2,363€

Basilicata

Paterno (Pz) 2,249€​ – 2,109€

Calabria

Serra San Bruno (Vv)

2,499€ – ​2,359€​

Campania

Via Provinciale Arpaise (Bn)

2,552€ – ​2,619€

Emilia Romagna

Ferrara 2,339€ – ​2,396€

Friuli

Pordenone 2,300€​ – 2,347€

Lazio

Montalto Di Castro (Vt) 2,269€​ – 2,169€

Liguria

Bordighera (Im) 2,329€- ​2,189€

Lombardia

Marcheno (Bs ) 2,359€​ – 2,109€

Marche

Camerino (Mc) 2,289€ – ​2,351€

Molise

Larino (Cb) 2,279€​ – 2,326€

Piemonte

Fossano (Cn) 2,298€​ – 2,345€

Puglia

Taranto 2,397€​ – 2,337€

Sardegna

Meana Sardo (Nu) 2,309€​ – 2,169€

Toscana

Lucca 2,487€​- 2,554€

Trentino Alto Adige

Ledro (Tn) 2,269€​ – 2,119€

Umbria

Città Di Castello (Pg) 2,329 €​2,189 €

Valle D’Aosta

Brusson (Ao)

2,268€​ – 2,118€

Veneto

Caprino Veronese Vr (27.7)

2,399€​- 2,399€