“Bene residenza Adisu all’Ottagono, ma servono anche i servizi”

“L’area dell’Ottagono e i quartieri di Fontivegge e Madonna Alta non potranno che giovare della presenza di una nuova residenza Adisu – secondo Costanza Spera, segretaria del circolo Pd di Madonna Alta ‘Edoardo Gobbini’. Quello che serve, però, è una proposta di servizi pubblici adeguata, anche alla luce della nuova utenza della zona, come da anni richiedono i residenti e le associazioni cittadine: serve un vero percorso di riqualificazione dell’area cittadina.”

“Senza investimenti seri in mobilità alternativa e spazi di aggregazione – aggiunge Cristofani – unitamente ad una maggiore attenzione ai temi della sicurezza pubblica, nessuno studente e nessun cittadino si sentirà mai accolto da questa città. La declassificazione della questura di Perugia in fascia B, voluta dall’allora ministro degli Interni Salvini, non ha generato che ulteriori difficoltà di gestione pubblica, a cui, come fatto già negli scorsi mesi, continueremo ad opporci”.

“Zone ad alta presenza di criminalità – conclude Spera – devono essere ripensate con nuovi e dinamici spazi pubblici, unitamente al potenziamento della mobilità alternativa e notturna. La residenza Adisu offre nuove opportunità, ma il nostro quartiere non può essere, nuovamente, lasciato solo, come già accaduto con il progressivo depotenziamento della struttura socio-sanitaria Usl di Madonna Alta. Nuove opportunità rese possibili grazie anche alla lodevole azione della Sinistra Universitaria Udu Perugia e al suo lavoro in commissione Adisu, una realtà che lotta da anni per il consolidamento e l’ampliamento dei diritti degli studenti, soprattutto per coloro che, privi di mezzi, incontrano ogni giorni maggiori difficoltà.”