Bct, atto di indirizzo di Forza Italia contro degrado - Tuttoggi

Atto di indirizzo che impegna sindaco e Giunta per lavori alla Bct

“Al fine di ottenere gli interventi di riqualificazione indispensabili per poter consentire il permanere delle numerose attività svolte negli spazi della Bct, per poter rendere sempre più funzionale questa risorsa, ma anche per un’adeguata gestione di un immobile patrimonio dei cittadini e della città – si legge nell’atto – si impegnano il sindaco e la giunta a stanziare risorse finanziarie adeguate per programmare gli ormai indispensabili interventi manutentivi e a programmare questi interventi in tempi celeri in modo coordinato, operando così in discontinuità con quanto avvenuto nelle precedenti amministrazioni ove si agiva sempre con interventi tampone e scoordinati”.