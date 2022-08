Battuta al cinghiale, due colpi colpiscono una finestra

La denuncia è stata presentata diverse ore dopo la fine della battuta, che si è conclusa alle 9,30, come da determina del Comune di Spoleto. Una braccata ridotta a cui hanno partecipato 15 cacciatori della task force dell’Atc2, con l’ausilio di 5 cani. E che ha portato all’abbattimento di 12 esemplari di cinghiale, tra Collerisana e Montepincio.

A seguito della denuncia presentata sono stati sentiti in Commissariato i responsabili della battuta, per cercare di comprendere la dinamica dell’incidente, nonostante le misure di precauzione assunte e concordate in Prefettura. In Procura è stato aperto un fascicolo.