Bastia Umbra, furto in negozio di giocattoli. La rabbia dei titolari - Tuttoggi

Rubate una carrozzina e un passeggino, oltre a delle scatole di Lego

Brutta sorpresa per i titolari della Casa del Giocattolo, noto negozio di giocattoli di Bastia Umbra dedicato a bimbi e famiglie che domenica sera è stato vittima di un furto. Sono stati rubati la carrozzina e il passeggino più costosi presenti in negozio e delle scatole Lego tra le più costose.

La denuncia è stata fatta alle forze dell’ordine, che indagano per capire la dinamica, ma anche via social: “Eccolo il mondo in cui viviamo – scrivono i titolari della Casa del giocattolo – quello della vigliaccheria, della prepotenza, della sopraffazione dell’altro. È successo questa sera (domenica 23, ndr), presumibilmente durante l’ora in cui tutti tranquillamente cenano, che una banda di criminali ha spaccato il vetro di una delle porte secondarie del nostro negozio, per entrare e rubare indisturbati oggetti molto mirati e di valore”.

Secondo i titolari del negozio di giocattoli, “gli oggetti rubati erano stati già in precedenza ben adocchiati, scelti e mirati, in modo che al momento del colpo sarebbe stato tutto più veloce e semplice. (…) C’è molta rabbia per il sentirsi prevaricato dei propri spazi: questa sera siamo davvero molto amareggiati e arrabbiati per tutto l’accaduto, però andiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Domani (lunedì 24, ndr) si riparte, con grinta, tenacia, e lasciandoci alle spalle questo schifoso accaduto“.