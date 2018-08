Bastia Umbra, botte alla madre che gli nega i soldi: arrestato diciottenne

share

Ha detto no a una richiesta di denaro fattale dal figlio, ma mai avrebbe pensato che quel diniego la avrebbe fatta finire in ospedale per percosse. È stato arrestato il diciottenne, di origine straniera ma nato in Italia, che ha picchiato la madre qualche sera fa a Bastia Umbra.

Il giovane, vistosi rifiutare una sua richiesta di denaro, ha prima ‘aggredito’ la mamma, e poi è fuggito. La donna, aiutata dai vicini, è stata ricoverata per lesioni, mentre il figlio è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Assisi. Sul caso (scrive il Messaggero Umbria) indaga il pm Laura Reale, il Gip è Valerio D’Andria. Il giovane è difeso dall’avvocato Gianni Dionigi.

