Bastia, fiamme nella zona del percorso verde - Tuttoggi.info

Fiamme intorno alle 19.30 di giovedì 20 agosto nella zona del Percorso Verde di Bastia Umbra, nell’area alle spalle della proprietà Franchi. Un rogo che, partito probabilmente da un mucchio di sterpaglie, si sarebbe rapidamente esteso, richiamando l’attenzione dei residenti e delle numerose persone presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Intorno alle 21 l’incendio risultava sotto controllo.