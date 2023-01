Barton Business e Windtre: accordo per aiutare le imprese

Intesa su tecnologie e formazione

Con l’inizio del nuovo anno ha preso il via lo storico accordo tra Barton Business e WINDTRE, strategico non solo per il settore delle telecomunicazioni ma anche per l’intero tessuto economico e sociale umbro, perché porta con sé prospettive di crescita e di sviluppo del territorio, con positive ricadute sul piano occupazionale.

Partnership per migliorare la vita delle aziende

A darne notizia è il Gruppo BARTON attraverso la divisione Barton Business, da oltre 30 anni al fianco di aziende e professionisti per le soluzioni di Telefonia, Dati e ICT. La società ha stretto un’importante collaborazione con l’operatore nazionale WINDTRE BUSINESS per tutti i servizi tecnologici rivolti ad aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni. “Siamo certi che WINDTRE BUSINESS sia l’azienda più innovativa, affidabile e capace di interpretare al meglio le esigenze tecnologiche dei principali stakeholder del comparto TLC, quali imprese e PA, garantendo sempre massima efficienza operativa” fanno sapere da Barton Business. “Grazie a questa partnership – continuano – Barton Business sarà a supporto degli operatori in veste di consulente e facilitatore dell’innovazione tecnologica”.