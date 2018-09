Barista aggredita e tirata per i capelli da 28enne ubriaco

share

Un grave episodio e tanta paura, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 settembre, per una dipendente 25enne di un bar di Le Ville (Monterchi). La ragazza, che poco dopo la mezzanotte stava pulendo il locale prima di chiudere, ha invitato alla calma un cliente piuttosto esagitato in preda ai fumi dell’alcol, ma quest’ultimo ha reagito nel peggiore dei modi aggredendola e tirandola per i capelli.

Tutto questo sotto gli occhi di alcuni presenti (e delle telecamere), che hanno invano tentato di placare il giovane, intento anche a minacciare chiunque avrebbe provato a fermarlo. Dopo aver concluso il suo triste show ed essersi allontanato con la propria auto, la barista, in stato di choc, è stata portata all’ospedale di Sansepolcro per le cure del caso mentre i carabinieri di Monterchi, in poco tempo, hanno raggiunto l’uomo e lo hanno portato in caserma per la denuncia. Si tratta di un 28enne residente nel Comune di Citerna.

