Il "barbiere degli umbertidesi" Sergio Rosignoli festeggia 50 anni di attività - Tuttoggi

“Una persona di straordinaria simpatia e schiettezza che custodisce aneddoti e segreti inconfessabili di Umbertide, – ha detto la seconda cittadina – quello che solo un parrucchiere può sapere!”.

Punto di riferimento della città – da lui sono passati anche tutti i sindaci –, nella sua bottega si è sempre parlato di tutto, politica locale e nazionale, pettegolezzi ma soprattutto sport. Proprio uno sfottò calcistico, infatti, fu probabilmente causa del “pesante” scherzo ai suoi danni nel maggio 2014, quando Sergio ritrovò la porta del suo negozio murata.

In un epoca in cui il caro energia pende come una mannaia sopra numerose attività l’attività di Sergio Rosignoli continua ad andare avanti con i clienti di sempre e delle giovani generazioni, che tra un taglio e una spuntatina vogliono sentirsi raccontare come si deve anche alcuni aneddoti della loro Umbertide.