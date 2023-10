Bar del Teatro Romano pronto a rinascere, uscito nuovo bando per la gestione - Tuttoggi.info

L'immobile di proprietà del Comune è rimasto chiuso per tutta l'estate a causa della recessione anticipata del contratto da parte del precedente gestore | Ecco tutte le informazioni per partecipare all'avviso di selezione pubblica

Un nuovo bando per l’affidamento in concessione del bar del Teatro Romano di Gubbio, rimasto chiuso per tutta l’estate a causa della recessione anticipata del contratto da parte del precedente gestore (per una mancata autorizzazione della Sovrintendenza a costruire una serra adiacente lo stabile).

L’avviso di selezione pubblica, uscito ieri (13 ottobre) sul sito del Comune (proprietario dell’immobile), riguarda l’intero fabbricato adiacente l’area del “Teatro Romano” e gli spazi esterni annessi. Il gestore, come si legge nel bando, avrà l’obbligo di tenere aperto il punto ristoro dal 1 aprile al 30 settembre (qualora le festività pasquali cadano a marzo l’apertura va comunque garantita) nell’orario minimo prestabilito: 12-20. L’importo annuale posto a base di gara ammonta a 7.500 euro mentre il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il progetto di gestione e valorizzazione della struttura, che ciascun partecipante deve presentare per partecipare alla gara, sarà vagliato da una commissione giudicatrice che – si legge nel bando – “valuterà, attraverso l’attribuzione del relativo punteggio, il progetto nel suo complesso più meritevole, quello cioè che garantisca più degli altri un servizio qualificato di accoglienza e promozione della città all’interno di un’area di particolare pregio culturale e paesaggistico come l’area archeologica del Teatro Romano.

La concessione avrà durata di 6 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Sono ammessi a partecipare ditte individuali, società, cooperative, associazioni e consorzi di cooperative o soggetti appositamente raggruppati. Gli interessati dovranno far pervenire un plico contenente la documentazione completa richiesta per partecipare alla gara, a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo ‘Comune di Gubbio – Ufficio Protocollo – Via della Repubblica – 06024 Gubbio o direttamente al Servizio Protocollo comunale, entro e non oltre le ore 12 del 27 novembre 2023 a pena di esclusione. I plichi verranno aperti il 28 novembre 2023 alle ore 10 presso l’Ufficio Patrimonio di Gubbio in Via Sperelli 6.

Per prendere appuntamenti finalizzati al sopralluogo obbligatorio o per richiedere informazioni/chiarimenti rivolgersi ai numeri 075/9237302–318 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 oppure utilizzare la posta elettronica: patrimonioedespropri@comune.gubbio.pg.it.