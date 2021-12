Bando Servizio civile a Gualdo Tadino, disponibili 2 posti - Tuttoggi

C’è tempo fino alle ore 14 del 26 gennaio 2022 per presentare la propria candidatura, che dovrà essere fatta esclusivamente online

Il Comune di Gualdo Tadino offre a due giovani l’opportunità di partecipare al nuovo progetto di Servizio civile per l’anno 2022.

Il Servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni, avrà la durata di 12 mesi ed offre un contributo mensile pari a 444,30 euro, un attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze.

Il progetto “Cittadini attivi per favorire la partecipazione alla vita del territorio” si realizzerà nel Palazzo comunale di Gualdo Tadino e fa parte del Servizio civile Chiave Universale promosso da Anci Lombardia (che si occupa delle selezioni per le Regioni di: Lombardia, Abruzzo, Friuli V.G., Liguria, Piemonte, Marche, Sardegna, Umbria).

Il Servizio Civile consente di:

• partecipare alla vita della comunità e contribuire al suo miglioramento;

• essere parte per un anno di un’organizzazione stimolante in grado di arricchire umanamente e professionalmente;

• collaborare attivamente a fianco di professionisti dei diversi settori.

Il Servizio Civile persegue inoltre un duplice obiettivo: educare alla cittadinanza attiva e implementare quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14 del 26 gennaio 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Nella sezione “Per gli operatori volontari” del sito politichegiovanili.gov.it sono consultabili tutte le informazioni utili alla presentazione della domanda nonché del bando, da leggere attentamente.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet del Comune di Gualdo Tadino (www.tadino.it) o rivolgersi all’Ufficio Politiche Giovanili Tel. 075-9150229/259 – mail: cristina.sabbatini@tadino.it/cultura@tadino.it.