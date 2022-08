Bando Re-work, rifinanziati incentivi alle assunzioni per 10 milioni di euro - Tuttoggi

Si tratta di una sperimentazione innovativa per la nostra Regione, un modello di politica attiva che pone “le persone al centro”

E’ stato approvato oggi dalla Giunta Regionale il rifinanziamento di 10 milioni di euro per gli incentivi alle assunzioni previsti nell’ambito dell’avviso Re-work. L’Assessore allo Sviluppo Economico e l’Assessore alla Programmazione Europea e Bilancio, si dichiarano molto soddisfatti per i risultati raggiunti dal Programma gestito dall’Agenzia regionale per le Politiche attive del lavoro, programma che ha di fatto anticipato il GOL a livello Nazionale, prevedendo in più anche gli incentivi all’assunzione.

Si tratta di una sperimentazione innovativa per la nostra Regione, un modello di politica attiva che pone “le persone al centro” con una serie di azioni e interventi mirati e personalizzati per l’accompagnamento e l’inserimento al lavoro. Complessivamente sono stati erogati oltre 5 mila Buoni Umbria Lavoro (BUL), oltre 1500 i tirocini avviati e 1561 le richieste di incentivo dalle imprese per assunzioni effettuate che, grazie al rifinanziamento, saranno tutte evase.