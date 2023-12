Bandecchi su Terni e i ternani "Auguro una grande rinascita" - Tuttoggi.info

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, traccia a TO il bilancio di fine anno. Le 'vittorie' e le sfide future. Focus su lavoro

Tempo di bilanci per il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che, a distanza di 7 mesi dal suo insediamento a Palazzo Spada, racconta la ‘sua’ città a TO. “Sicuramente sono stati sette mesi molto positivi per questa giunta – dice Bandecchi – a iniziare dalla questione sanitaria: da settembre a novembre siamo riusciti ad avere un’assemblea dei sindaci per confrontarci con l’Usl, cosa che prima non esisteva. Inoltre abbiamo trovato una Terni poco sicura: si consideri che sono operativi 80 agenti, mentre la città avrebbe bisogno di 160 unità. Dal prossimo anno entreranno in servizio ulteriori vigili, garantendo maggiore sicurezza per Terni”.

‘Le vittorie di Bandecchi’

Tra i successi della sua giunta Bandecchi annovera anche il boom della Cascata delle Marmore che ha registrato un incremento del 150% in termini di visite, passando dal 18 al 50%. inevitabile poi il riferimento al progetto stadio-clinica, recentemente ‘sbloccato’ dalla Regione Umbria: “La Regione teneva semplicemente fermo il progetto, ma alla fine ho avuto ragione. E l’ideatore di questo progetto sono io: ci sono volute tre lettere del Comune alla Regione, per poi scoprire che il parere del Ministero della Salute non c’entrava nulla”. “Abbiamo investito – continua il sindaco – circa 2 milioni di euro per il decoro urbano, quando Terni era abituata ad avere 200-300 mila euro la massimo, abbiamo trovato 6,5 milioni per la manutenzione delle strade e 5 milioni di mutui residui: Terni è l’unico comune italiano che non si lamenta della mancanza di soldi”.

Le nuove sfide

“La vera sfida per Terni è la lotta alla disoccupazione: non capisco come sia possibile che sia un tasso di disoccupazione così elevato in una provincia dove le persone che dovrebbero lavorare saranno circa 50-60mila e che ha circa 20 multinazionali. La qualità della vita deve tornare a crescere. Inoltre – aggiunge Bandecchi – un’altra sfida è rappresentata dall’acciaieria. Vogliamo vedere tutte le carte prima di approvare qualsiasi progetto perché questa giunta ha rimesso la politica al centro. Il progetto del privato per il parco scorie è interessante, ma dobbiamo valutare nel dettaglio tutte le condizioni”.

L’augurio a Terni e ai ternani

“Auguro a Terni e ai ternani di non avere quello che hanno avuto negli ultimi 30 anni – conclude Bandecchi – vorrei una grande rinascita economica e morale della città, perché ha tutte le potenzialità per rialzarsi e sfruttare le tante opportunità che si ritrova”.