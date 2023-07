Bandecchi choc "Mi hanno puntato una pistola alla testa" - Video - Tuttoggi.info

Bandecchi denuncia su Instagram tentativo di rapina con pistola puntata alla testa "L'ho mandato a cagare e me ne sono andato"

Il sindaco di Terni, in un video su Instagram, ha raccontato di aver subito un tentativo di rapina con una pistola puntata alla testa. Secondo quanto riferito da Bandecchi, mentre era fermo ad un semaforo in zona Eur per rientrare a casa (il fatto risale alla serata di ieri 25 luglio), è stato avvicinato da un individuo in motorino che ha bussato al finestrino con pistola alla mano. “Ho pensato è giunta la mia ora, ma il cretino voleva semplicemente rubare l’orologio – ha detto il sindaco di Terni – è allucinante a come siamo ridotti. Comunque l’ho mandato a cagare e, visto che ho un brutto carattere, diciamo che me ne sono andato e l’orologio è ancora con me e lui ha ancora la pistola. Sinceramente mi sono molto dispiaciuto di non aver avuto la voglia di staccargli la testa dal collo”. Non è ancora chiaro se Bandecchi abbia sporto denuncia alle forze dell’ordine.