Ballottaggio Secondi-Bassini, la resa dei conti | Diretta spoglio fino al verdetto - Tuttoggi

I rappresentanti delle due anime del centrosinistra tifernate si sfidano nell'ultimo duello a suon di voti, affluenza crollata al 51,19% | In queste ore fa discutere anche il "caso" nato sul sito del Comune

Ore 15.28 – 8 seggi su 54, Bassini rosicchia qualche punto percentuale: Secondi 971 voti (58,96%), Bassini 676 (41,04%)

Ore 15.25 – Gia scrutinati 3 seggi su 54 (ospedale, elementari di Promano e Morra). Luca Secondi conduce per 288 voti a 102

Ci siamo. Oggi pomeriggio (18 ottobre) Città di Castello conoscerà il suo nuovo sindaco, nel ballottaggio tutto “casalingo” tra Luca Secondi, espressione del centrosinistra “ufficiale” (Pd, Psi, Sinistra per Castello e Civica per Secondi) e Luciana Bassini, paladina “degli scontenti” (Unione civica Tiferno, Castello Cambia, Sinistra Civica Progressista, Movimento 5 Stelle e CiviciX Città di Castello).

Crollo affluenza

In attesa del verdetto, in queste ore è arrivato un dato incontrovertibile e significativo: il crollo dell’affluenza alle urne, che ha toccato appena il 51,19% (contro il 66,97% del primo turno). Ciò vuol dire che a decidere il successore di Luciano Bacchetta sono stati solo 16.354 elettori su 31.946.

Il caso

Ma a far discutere, in queste ore, è soprattutto quello che è successo ieri sera (domenica 17 ottobre) sul sito del Comune dove, intorno alle 21, sono apparsi i risultati di un eventuale spoglio del ballottaggio a urne ancora aperte. I dati, visibili a tutti, erano completi di cifre, percentuali e raffronti in una pagina rimasta on line per diversi minuti, tanto che numerosi tifernati hanno potuto effettuare fotografie e screenshot per poi chiedere spiegazioni.

Il Comune, dopo alcune sollecitazioni, ha poi inviato una nota in cui si parla di “dati generati casualmente dal sistema durante la fase di aggiornamento” del portale web riservato alle elezioni. Una risposta che non ha convinto l’entourage delle Bassini e la stessa candidata, che ha addirittura annunciato azioni legali.

Via alla diretta

Tuttoggi, dalle 15 in poi, in questa pagina, seguirà in diretta lo spoglio fino al verdetto finale con aggiornamenti in tempo reale.