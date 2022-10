Baldini ha ufficializzato le dimissioni, buonuscita per il suo staff | L’ultimatum di Castori ai giocatori

L'allenatore marchigiano deve ricompattare uno spogliatoio diviso | Notizie dall'infermeria: si ferma Beghetto

Silvio Baldini ha ufficializzato le dimissioni da allenatore del Perugia, anticipate domenica pomeriggio in sala stampa al termine della gara persa contro il Sudtirol. Tre giorni di tempo per formalizzare il divorzio, soprattutto per accordarsi sullo staff del tecnico toscano.

Insieme al mister ha rassegnato le dimissioni il match analyst Mattia Baldini, figlio dell’allenatore. Contestualmente il club e il preparatore atletico Pasquale D’Antonio hanno risolto consensualmente il contratto. I primi due rinunciano quindi allo stipendio, il terzo ha trovato un accordo con la società. Ancora da definire, invece, gli aspetti contrattuali del vice di Baldini, Stefano Cuoghi.