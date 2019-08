Baita in affitto, ecco come trovare la più adatta alle proprie esigenze

Cercare tra le baite in affitto disponibili è oggi molto più semplice di un tempo. Questo grazie alla possibilità di ricercare immobili direttamente online, approfittando di siti dedicati a questo tipo di “prodotto”. Per poter scegliere tra le migliori baite in affitto è però importante avere le idee chiare, anche quando lo si fa online. La praticità è massima, non serve infatti neppure uscire di casa per trovare la baita perfetta per la vita futura, o anche solo per la classica settimana di vacanza.

La miglior baita in assoluto

Spesso capita di incappare in siti che pubblicano vere e proprie classifiche degli immobili che offrono alla propria clientela. In effetti, però, non esiste il concetto di miglior baita in assoluto, quella che troneggerebbe su ogni classifica. Questo perché tra le baite in affitto disponibili sulle Alpi o sugli Appennini, ognuna ha delle peculiarità che possono o meno interessare al singolo. Conviene quindi ricercare secondo criteri che non riguardano la classifica delle migliori proposte, quanto piuttosto le caratteristiche che effettivamente ci interessano.

La baita in montagna in cui vivere

Tra coloro che sono alla ricerca di baite in affitto, alcuni desiderano vivere in questo tipo di immobile per un certo periodo di tempo. Le peculiarità di un’abitazione sono correlate allo stile di vita di chi decide di sfruttarla come domicilio principale, nel quotidiano. Conviene quindi ragionare in questi casi su questioni quali la vicinanza ad una scuola, se si hanno figli, o la possibilità di raggiungere velocemente il luogo di lavoro. Per chi vive in un luogo è a volte più importante poter fare la spesa senza utilizzare l’automobile invece che avere una fantastica vista o il trovarsi lontano da qualsiasi altra abitazione.

Una vacanza in baita

Quando invece lo scopo per cui si decide di affittare una baita è quello di trascorrervi un breve periodo di tempo, a volte solo una settimana, allora entrano in campo caratteristiche dell’immobile decisamente differenti. Se si desidera trascorrere del tempo lontano dai rumori della città, dalla confusione della gente, allora una baita situata nel bel mezzo di un bosco, a una buona distanza dal paese più vicino, è la scelta ideale. In questi casi è importante anche verificare la presenza nei dintorni di attività da svolgere; ad esempio sono disponibili baite in Italia nei pressi dei principali comprensori sciistici, o anche dove sono presenti sentieri per l’hiking o per il trekking da sfruttare quotidianamente.

Dove affittare una baita

Il concetto di baita è abbastanza circoscritto, in quanto si definisce così un’abitazione in montagna, costruita spesso in stile tradizionale. Nel nostro Paese però l’offerta è decisamente ampia: ci sono baite ai piedi delle Dolomiti, così come sulle pendici dell’Etna. Per poter fare una ricerca accurata è consigliabile stilare una lista delle caratteristiche dell’immobile ideale. In questo modo si possono trovare soluzioni del tutto inusuali, affittando una baita sul monte Argentario al posto di una in Trentino, pur trovando così risposta a tutti i desideri e le esigenze della famiglia.

