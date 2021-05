Avis Spoleto, Roberto Bastianelli è il nuovo presidente - Tuttoggi

Sergio Grifoni, che a norma di statuto non poteva essere rieletto alla guida dell’Avis, è stato comunque nominato vicepresidente

Roberto Bastianelli è il nuovo presidente dell’Avis di Spoleto. Lo ha nominato nei giorni scorsi il nuovo consiglio direttivo dell’associazione di donatori di sangue.

Sergio Grifoni, che a norma di statuto non poteva essere rieletto alla guida dell’Avis, è stato comunque nominato vicepresidente, come anche segnale di continuità alle azioni dell’associazione.

Avis Spoleto, i membri del direttivo

Del direttivo dell’Avis di Spoleto fanno parte Andrea Marchini, Riccardo Colangeli, Roberto Bastianelli, Roberto Conti, Federica Fantozzi, Sergio Grifoni, Leonardo Galli, Lida Loccioni, Roberto Discepoli, Federica Calzibelli, Michela Ceccarelli, Ennio Fabiani, Cinzia Contarini, Abigail Suely Lewis Centeno, Oana Alexandra Cont, Filippo Piccioni, Corrado Zualdi, Sergio Porzi, Oreste Fienauri, Roberto Tulli, Antonello Musci, Antonio Attinà, Laura Milani e Federica Carter.

La riunione, presieduta per l’occasione dal presidente onorario Giulio Nemmi, è servita anche per fare il punto della situazione in merito alle donazioni di sangue nel territorio. Si è parlato anche della predisposizione di un breve organigramma organizzativo per l’imminente futuro.

Le cariche apicali

Per quanto riguarda le cariche apicali è stato chiamato all’unanimità alla presidenza Roberto Bastianelli, da lunghi anni donatore di sangue. Per quanto concerne la carica di amministratore è stato chiamato il dinamico Roberto Discepoli, mentre alla segreteria è stata eletta, sempre all’unanimità, Lida Loccioni. fanno parte del collegio sindacale Antonio Attinà, Laura Milani e Federica Carter.

Da Bastianelli appello alla collaborazione di tutti

“Sarà difficile fare meglio dei miei predecessori” ha commentato Bastianelli, lusingato per la fiducia dimostratagli per l’affidamento della carica. Ringraziando tutti, il neo presidente ha voluto esprimere riconoscenza per l’eredità che hanno lasciato i suoi predecessori. “Come presidente, quale portavoce del consiglio e massima espressione dell’associazione, nei confronti dell’esterno, ma anche punto di riferimento all’interno, – ha evidenziato – sono consapevole che senza la collaborazione di tutti i consiglieri non si potranno raggiungere obiettivi importanti. Per questo mi metterò al servizio di questa onlus e cercherò di dare il massimo affinché l’Avis di Spoleto continui a crescere”.