Avis Assisi in cerca di 'sangue fresco': sensibilizzazione per 18enni anche a scuola guida - Tuttoggi

Intanto nel 2022 si è già raggiunta e superata quota mille donazioni

Imparare a guidare ma anche a donare il sangue. È l’iniziativa dell’Avis Assisi che, forte dei buoni risultati ottenuti nel 2022 con già oltre mille donazioni, va ora alla ricerca di ‘sangue fresco’: quello dei diciottenni che frequentano una scuola guida della zona. In totale si possono raggiungere una quindicina di nuovi studenti al mese, nella speranza che qualcuno diventi donatore.

“Al compimento del 18° anno di età ci si affranca da alcuni limiti; si conseguono il diritto /dovere di voto, il diritto alla guida di un’auto, il diritto-piacere di donare”, spiega infatti il presidente dell’Avis Gianmatteo Costa che, sulla scia di questo ragionamento ha proposto all’autoscuola Giampiero Casciola, da decenni presente sul territorio comunale,di partecipare alla campagna di sensibilizzazione consentendo l’uso dei propri locali per un momento di promozione della donazione di sangue ai propri allievi. In circa 10 minuti, i clienti vengono informati su cosa sia la donazione di sangue, su quali ne siano i vantaggi per la comunità ma anche per se stessi.