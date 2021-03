Autovelox Valtopina, Caparvi interroga il ministro: “Controllo vessatorio”

ll parlamentare nocerino annuncia un incontro con il viceministro Morelli

Finisce in Parlamento la tanto dibattuta questione dell’autovelox di Valtopina, il rilevatore fisso di velocità installato dal comune di Valtopina sulla SS3 “Flaminia”. Ad annunciarlo l’onorevole e consigliere comunale

Virginio Caparvi firmatario di un’interrogazione al Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti.

“Un tentativo di consolidare la stabilità finanziaria dell’Ente”

“Tutti noi abbiamo a cuore la sicurezza stradale, ma a nessuno sfugge

che l’incidentalità su quel tratto di strada, requisito basilare per

l’installazione di rilevatori di velocità, è estremamente bassa se non

addirittura assente – spiega l’onorevole Virginio Caparvi – La scelta

effettuata dal Comune di Valtopina appare dunque come un tentativo di

consolidare la stabilità finanziaria dell’Ente piuttosto che garantire

la sicurezza stradale dei transitanti i quali sono per la stragrande

maggioranza cittadini dei comuni limitrofi e non del comune di Valtopina

stante la scelta “furba” di posizionare detto rilevatore tra i due

svincoli del comune. Peraltro nel tratto che collega Nocera Umbra a Foligno vige un limite di velocità di 70 km/h che è lo stesso che hanno i mezzi pesanti. Dunque è impossibile effettuare un sorpasso, anche laddove consentito, senza infrangere il limite“.

Un vertice con il viceministro Morelli

Caparvi chiede dunque “chiarimenti al Ministro circa l’opportunità di un tale controllo vessatorio e di rivedere il limite di velocità di 70 km/h

applicato su tutto il tratto stradale. Sarà mia premura – conclude

l’onorevole Virginio Caparvi – prendere un appuntamento con il vice

Ministro Alessandro Morelli, per illustrargli la questione di persona”.