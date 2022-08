Automobilista picchiato fuori dalla discoteca, trovato uno dei presunti aggressori

In 5 avevano preso a calci la sua auto perché voleva passare e poi lo avevano mandato all'ospedale | Denunciato un 23enne

Trovato uno dei presunti aggressori del 55enne picchiato nel parcheggio di una discoteca a Ponte San Giovanni. Si tratta di un 23enne di nazionalità polacca, denunciato dalla polizia per i reati di lesioni aggravate, danneggiamento e ricettazione, visto che è stato trovato in possesso di una moto rubata.

Un cittadino italiano, classe 1967, aveva richiesto l’intervento della polizia dopo essere stato aggredito da cinque persone al momento di andare via dal locale. Arrivato nel parcheggio, infatti, aveva notato che un veicolo ostruiva l’uscita della sua auto. A quel punto aveva iniziato a lampeggiare e a suonare per cercare di attirare l’attenzione dei passeggeri e liberare quindi il passaggio. Dall’auto erano scese alcune persone che, dopo averlo avvicinato, avevano iniziato a colpire il veicolo con alcuni attrezzi in metallo, mandando in frantumi il lunotto posteriore, i finestrini e danneggiando la carrozzeria.