Autocisterna si ribalta dopo scontro con camion, 2 feriti | Danneggiato un distributore - Tuttoggi

L'incidente è avvenuta sul lungo rettilineo di Cinquemiglia (Città di Castello), quasi divelta una pompa di benzina, entrambi i conducenti in ospedale

Incidente tra un’autocisterna per il trasporto di gasolio e un camion, oggi pomeriggio (19 luglio), intorno alle 14.20, a San Maiano (zona sud di Città di Castello).

Non sono ancora chiare le cause dello scontro, avvenuto lungo viale Donini all’altezza del distributore di benzina.

Proprio qui l’autocisterna (vuota) – dopo l’impatto con l’altro mezzo – avrebbe perso il controllo danneggiando una delle pompe di benzina (fortunatamente senza conseguenze), finendo la sua corsa ribaltata su un fianco.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e subito trasportati all’ospedale di Città di Castello. Il conducente dell’autocisterna è stata estratto dalla cabina dai vigili del fuoco tifernati.

I caschi neri sono intervenuti anche con l’autogru, per provvedere al recupero del mezzo ribaltato e per mettere in sicurezza il distributore, transennato con il nastro. Sul posto era presente anche la Polizia Municipale. La statale 3 bis tiberina è rimasta chiusa per circa un’ora.