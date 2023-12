Autobus e mobilità sostenibile, approvato progetto per il 'Polo Intermodale' di Gualdo Tadino - Tuttoggi.info

L'intervento finanziato con 450mila euro prevede la sistemazione definitiva di tutta l’area della fermata degli autobus, l'abbattimento delle barriere architettoniche e nuovi percorsi pedonali protetti

Un altro intervento di importanza strategica sta per trovare compimento a Gualdo Tadino. E’ stato infatti approvato in via definitiva il progetto esecutivo, al quale seguirà l’affidamento dei lavori, per la realizzazione del Polo Principale Intermodale – Centro per la mobilità sostenibile, per un importo complessivo di circa 450.000 euro.

L’intervento, finanziato con i fondi provenienti dalla Strategia dell’area interna del Nord-Est dell’Umbria, prevede la sistemazione definitiva di tutta l’area della fermata degli autobus, a partire da Piazzale Fulvio Sbarretti, passando per Piazzale Beato Angelo, fino ad arrivare agli ascensori di collegamento del Centro Storico.

I lavori consentiranno di ottenere nuovi spazi, completamente ristrutturati e videosorvegliati, per sala di attesa, biglietteria e servizi igienici, nuovi stalli coperti per gli autobus presenti nel Piazzale Fulvio Sbarretti e l’abbattimento completo delle barriere architettoniche, attraverso la realizzazione di un nuovo ascensore di collegamento, nel tunnel che va da Piazzale Sbarretti a Piazzale Beato Angelo, dal quale partirà poi un nuovo percorso protetto senza ostacoli che consentirà di raggiungere il centro storico, usufruendo degli ascensori già presenti per Piazzale Soprammuro.

L’obiettivo del nuovo Polo Intermodale è anche quello di completare il percorso protetto e senza barriere che da via Flaminia collegherà il centro storico con gli Istituti Scolastici “Casimiri” e “Comprensivo”, permettendo di realizzare di fatto uno degli “Hub” più importanti dell’intera Area Interna Nord-Est dell’Umbria.

A completamento di questo importante investimento, la Giunta Comunale ha già individuato diverse aree urbane nelle quali proseguirà il progetto di piantumazione di nuovi alberi, che solo nel 2023 ha visto la messa a dimora di circa 200 nuove piante, prevedendone per il 2024 altre 500.

“Un altro obiettivo raggiunto dalla nostra Amministrazione – ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi – L’intervento permetterà di riqualificare e valorizzare un’area urbana di interesse cruciale per Gualdo Tadino, sia quanto riguarda la viabilità veicolare che pedonale. Il nuovo Polo Intermodale darà un nuovo volto alla città, consentendo ai cittadini gualdesi ed a tutti coloro che arriveranno a Gualdo Tadino, di trovare un ingresso al centro Storico più moderno, attrattivo e accessibile”.