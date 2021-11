Auto in sosta divorata dalle fiamme, paura a due passi dalle abitazioni - Tuttoggi

L'incendio sarebbe scaturito da un guasto interno alla vettura (rimasta accellerata) intorno alle 17, in piazza Guglielmo Marco (Umbertide) | Intervento dei vigili del fuoco, nessun ferito

Attimi di paura oggi pomeriggio, a Umbertide, per un incendio ai danni di un’auto in sosta, in Piazza Guglielmo Marconi.

Le fiamme si sarebbero alzate molto alte già dopo le ore 17, proprio davanti alle abitazioni dell’area, con molti spaventati residenti e curiosi passanti che hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri, dopo aver domato il rogo, che ha letteralmente divorato l’auto, hanno messo in sicurezza la zona. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto è sopraggiunta anche la Polizia locale per i rilievi di rito. Dopo i primi sospetti su un incendio di natura dolosa è emerso che l’auto, rimasta accellerata, avrebbe preso fuoco per un guasto alla turbina.