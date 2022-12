Auto "sospetta" con targa svedese, a bordo 4 con precedenti per furto e conducente senza patente - Tuttoggi

Sentiti in merito alla loro presenza in città, tutti gli occupanti non sono riusciti a fornire una motivazione convincente. Per questo motivo, sono stati sottoposti a perquisizione – estesa poi anche al veicolo – che ha comunque dato esito negativo.

Dalle verifiche degli operatori è però emerso che i 4 erano gravati da precedenti di polizia per furto in appartamento e rapina. Il conducente, inoltre, risultava essere privo della patente di guida perché mai conseguita.

Gli agenti hanno quindi contestato la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada comminando a quest’ultimo una sanzione pecuniaria di 5100 euro. Non potendo poi l’uomo provvedere all’immediato pagamento della sanzione – così come previsto dalla normativa in materia – è stato disposto anche il fermo amministrativo del veicolo a tempo indeterminato con affidamento dello stesso, in giudiziale custodia, a una ditta autorizzata.