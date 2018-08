Auto si scontra con bici in viale Firenze, ferito ciclista

share

Disagi alla circolazione ed attimi di paura per un incidente avvenuto oggi pomeriggio alle 14.30 circa in viale Firenze.

Stando alle prime informazioni, un Maggiolino Volkswagen che proveniva da viale Firenze procedendo verso il centro storico, nello svoltare su via Brigata Garibaldi ha finito con il centrare un uomo in bicicletta, proveniente sulla corsia opposta.

Il ciclista è quindi caduto, prima direttamente sull’auto e poi scivolato in terra. Sul posto è prontamente giunta un’ambulanza del ‘118 che ha fornito la prima assistenza al ciclista ferito, per poi trasportarlo urgentemente al pronto soccorso del San Giovanni Battista di Foligno per procedere agli accertamenti. L’esatta dinamica dello scontro è comunque al momento al vaglio della Polizia Municipale intervenuta con una pattuglia.

