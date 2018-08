Auto si ribalta in via Sicilia

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze l’incidente capitato nella tarda mattinata, in via Sicilia, dove un’auto, dopo aver urtato le barriere, si è capovolta. Solo lievi ferite per il conducente.

L’incidente è avvenuto subito dopo il sottopasso ferroviario, dove è stato creato il nuovo parco urban per i writers.

Forse a causa della velocità elevata, nell’affronytare la curva dopo il sottopasso la vettura ha sbandato, urtando prima le barriere sulla sinistra e poi ribaltandosi in mezzo alla strada.

Fortunatamente non c’erano pedoni. Proprio in quel punto, infatti, sono state realizzate le strisce pedonali. Un fatto la cui pericolosità (si è subito dopo la curva) è stata più volte invano segnalata alle autorità competenti.

Sul posto è intervenuta un’autoambulanza del 118 per prestare le cure alla persona ferita, che però ha subito solo lievi traumi.

Per il recupero del mezzo e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

