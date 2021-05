Auto rimane in bilico sulla scarpata, paura per quattro 20enni - Tuttoggi

I ragazzi stanno bene, solo tanto spavento

Grande spavento, intorno alle 21 di stasera (29 maggio), a Gualdo Tadino. Un auto, con a bordo quattro 20enni di Fossato di Vico, è finita fuori strada in località San Rocco, rimanendo inclinata e intrappolata sul ciglio di una scarpata.

Fortunatamente gli occupanti stanno tutti bene, anche se molto impauriti. Sul posto, intorno alle 21.30, sono arrivati i vigili del fuoco di Gaifana e i carabinieri di Gualdo Tadino per gli accertamenti del caso. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente.