Auto ribaltata, donna in ospedale

L'incidente nelle campagne di Cannara, in località Vocabolo Fornaci | La donna soccorsa dai vigili del fuoco e da personale del 118

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato a Cannara, in località Vocabolo Fornaci.

L’auto che stava guidando, per cause in corso di accertamento è uscita di strada e si è ribaltata.

La donna, rimasta ferita, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118, che dopo le prime cure ne ha disposto il trasferimento in ospedale, d ove è ricoverata.