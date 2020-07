Auto in panne nella galleria con una sola corsia di marcia

Auto in panne nella galleria di Piscille, sul Raccordo Perugia – Bettolle. Galleria in direzione sud che ora viene utilizzata per entrambi i sensi di marcia, con una sola corsia, per i lavori che stanno interessando il tratto direzione di Piscille.

L’auto, una Mercedes, si è fermata a causa di un guasto. Il conducente ha cercato di lasciarla il più possibile vicino al limite della galleria per consentire il transito delle auto. Ma i mezzi pesanti sono costretti ad invadere l’altra corsia, con conseguenti ulteriori rallentamenti del traffico.

Sul posto è appena giunta (intorno alle 14) la polizia stradale. Si attende che il mezzo in panne venga rimosso.