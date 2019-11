Auto finisce nel fiume, vigili del fuoco al lavoro per il recupero

I vigili del fuoco di Città di Castello, in queste ore, stanno operando a Citerna per recuperare una vettura finita nel torrente Sovara che, da quanto emerge, sarebbe stata trasportata dall’acqua, dalla vicina Toscana (zona di Anghiari), fin nei pressi del Comune altotiberino. Non si sanno ancora le cause per le quali l’auto sia finita nel fiume. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Per le operazioni di recupero sta arrivando sul posto il Gruppo Operativo Speciale (movimento terra) da Norcia con un escavatore, in quanto la zona non è praticabile con altri mezzi che non siano cingolati.

