Auto finisce nel fosso, conducente incastrato liberato dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Un 70enne di Gubbio è stato trasportato in ospedale ma per fortuna è sempre rimasto cosciente

Un 70enne eugubino è finito in un fosso lungo la strada provinciale 205, poco lontano dall’agriturismo san Erasmo a Padule (Gubbio).

L’uomo, poco prima delle 14 di oggi (22 maggio), potrebbe aver perso il controllo dell’auto forse a causa di un malore, finendo poi la sua corsa nel canale di scolo a lato della carreggiata.

Il conducente, rimasto incastrato nella vettura, è stato estratto dai Vigili del fuoco di Gubbio, che lo hanno subito consegnato al 118 per il trasporto in ospedale. Per fortuna è sempre rimasto cosciente.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Gubbio per gestire il traffico durante le operazioni di rimozione del mezzo da parte dei pompieri.