Auto in fiamme sulla E45, conducente evita il peggio in galleria - Tuttoggi.info

Un’auto ha preso fuoco questa mattina mentre stava percorrendo una galleria della E45, nel tratto tifernate, ma grazie alla prontezza di riflessi del conducente è stato evitato il peggio.

L’episodio è avvenuto alle 8:30 quando il veicolo, che viaggiava in direzione sud, ha iniziato a sprigionare fumo mentre si trovava al chilometro 120+600. Il guidatore è riuscito a portare l’auto fuori dal tunnel prima che le fiamme divampassero completamente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Città di Castello che hanno domato l’incendio. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e il personale del 118 per precauzione. Non si segnalano persone ferite.