I numeri del cancro nel paese che ispirò Gino Paoli: convegno a Capo d'Orlando - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – I numeri del cancro a Capo d’Orlando, che con il suo mare affacciato sulle Isole Eolie ispirò Gino Paoli nel comporre ‘Sapore di sale’, hit senza tempo del cantautore 90enne, anno 1963. I dati Istat sulla mortalità per tumori nel comune messinese saranno presentati venerdì 2 maggio al Teatro allo Scalo di Capo d’Orlando. “Buone notizie, per ora top secret”, anticipa all’Adnkronos Salute l’ideatore dello studio Antonino Mazzone, già presidente Fadoi (società scientifica di medicina interna) e attuale direttore del Dipartimento medico dell’Asst Ovest Milanese, originario di Capo d’Orlando.

Dalle 18 il convegno ‘Oncologia e Servizio sanitario nazionale: i dati Istat su Capo d’Orlando e le sfide per il futuro’. Dopo un’introduzione e i saluti istituzionali, Federica Cristiano, autrice dell’elaborato realizzato in collaborazione con l’Istat, illustrerà e discuterà i dati. Quindi gli interventi: attesi Daniela Faraoni, assessore alla Salute della Regione Sicilia; Simone Gamberini, presidente Legacoop nazionale; Lorenzo Maffioli, direttore generale dell’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori ‘Dino Amadori’ – Irst Irccs di Meldola (Forlì-Cesena); Antonio Parenti, direttore Salute pubblica, Cancro e Sicurezza sanitaria, direzione generale Sante della Commissione europea; Giuseppe Sindoni, dirigente del Servizio per la cybersicurezza Istat. Mazzone coordinerà i lavori della serata, moderata dai giornalisti Giuseppina Paterniti (già direttrice del Tg3) e Marco Lanza (ex La7).

Lo studio al centro dell’incontro intende offrire “un contributo significativo al dimensionamento epidemiologico delle patologie oncologiche e alla loro evoluzione nel tempo, attraverso un’analisi approfondita dei dati raccolti nel comune di Capo d’Orlando nel periodo 2014-2021”, spiegano i promotori. Per sostenere la ricerca Coop Servizi sociali ha bandito una borsa di studio, vinta da Federica Cristiano.